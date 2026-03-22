Экс-глава ЕК Юнкер выступил за нормализацию отношений с Россией

БЕРЛИН, 22 марта. /ТАСС/. Бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер высказался за нормализацию отношений с Россией в долгосрочной перспективе.
«Я всегда полагал, что изменить географию Европы нам не под силу. Россия — наш сосед, как и Турция», — сказал он в интервью газете Handelsblatt. «И в долгосрочной перспективе нужна снова нормализация отношений», — подчеркнул Юнкер.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что в Европе постепенно склоняются к мнению о необходимости диалога с Россией.