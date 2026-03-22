Экс-премьера Франции переизбрали мэром Гавра

ПАРИЖ, 22 мар — РИА Новости. Бывший премьер Франции и лидер правоцентристской партии «Горизонты» Эдуар Филипп, собирающийся принять участие в президентских выборах 2027 года, переизбран мэром нормандского Гавра на севере страны, передает в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на результаты голосования.
В воскресенье во Франции проходит второй тур муниципальных выборов, по итогам которого будут избраны мэры Парижа и многих других городов.
«По результатам второго тура муниципальных выборов Эдуар Филипп одержал победу, получив поддержку 47,71% голосов… Эти выборы имели большое значение для лидера партии “Горизонты”. Филипп также проверял свой авторитет на национальном уровне, поскольку ранее намекал, что не будет баллотироваться на пост президента (в 2027 году — ред.) в случае поражения», — сообщает телеканал.
Второе место на выборах мэра Гавра занял кандидат от объединенного списка левых партий Жан-Поль Лекок, за которого проголосовали 41,17% жителей Гавра, а третье — поддержанный правыми партиями «Национальное объединение» и «Союз правых за республику» Франк Келлер, за которого отдали свои голоса 11,12% избирателей в городе, уточняет BFMTV.
В первом туре выборов, состоявшемся 15 марта, Филипп получил 43,76% голосов избирателей, напоминает телеканал.
Эдуар Филипп занимал должность премьера Франции с 2017 по 2020 годы.