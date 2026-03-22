Экзитпол: на выборах мэра Парижа лидирует социалист Эммануэль Грегуар

ПАРИЖ, 22 мар — РИА Новости. Кандидат от левой Социалистической партии, получивший поддержку со стороны других левых политических сил страны, Эммануэль Грегуар лидирует на выборах мэра Парижа, следует из данных exit poll.
«Эммануэль Грегуар убедительно лидирует во втором туре выборов мэра Парижа, заручившись поддержкой 50% избирателей. Кандидат от правой партии “Республиканцы” Рашида Дати может рассчитывать на 40% голосов, а кандидат от левой партии “Непокорившаяся Франция” Софи Шикиру — на 10% голосов», — сообщает BFMTV со ссылкой на данные exit poll социологической службы Elabe-Berger Levrault.