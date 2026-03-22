Экзитпол: на выборах мэра Парижа лидирует социалист Эммануэль Грегуар

«Эммануэль Грегуар убедительно лидирует во втором туре выборов мэра Парижа, заручившись поддержкой 50% избирателей. Кандидат от правой партии “Республиканцы” Рашида Дати может рассчитывать на 40% голосов, а кандидат от левой партии “Непокорившаяся Франция” Софи Шикиру — на 10% голосов», — сообщает BFMTV со ссылкой на данные exit poll социологической службы Elabe-Berger Levrault.