В Донецке прогремели взрывы

ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. В Донецке прогремело не менее пяти взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили в штабе обороны республики, ВСУ беспилотниками пытаются ударить по жилым домам и энергообъектам. Мобильные огневые группы «Купола» сбивают дроны еще и в Макеевке.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают БПЛА на ДНР. Так, за прошедшую неделю там сорвали 256 атак противника: над Донецком и Макеевкой ликвидировали 220 беспилотников, над Горловкой — 36.
