Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране сделали предупреждение учреждениям, инвестирующим в бюджет США

Иране назвали учреждения, инвестирующие в бюджет США, законными целями.

ТЕГЕРАН, 22 мар — РИА Новости. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что финансовые учреждения, инвестирующие в казначейские облигации США, являются «законными целями» Тегерана.

«Наряду с военными базами, те финансовые учреждения, которые инвестируют в военный бюджет США, являются законными целями Ирана», — написал он на своей странице в социальной сети X, отметив, что «казначейские облигации США пропитаны кровью иранцев».

«Мы следим за вашими портфелями (активов — ред.)», — добавил спикер иранского парламента.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше