В Иране сделали предупреждение учреждениям, инвестирующим в бюджет США

«Наряду с военными базами, те финансовые учреждения, которые инвестируют в военный бюджет США, являются законными целями Ирана», — написал он на своей странице в социальной сети X, отметив, что «казначейские облигации США пропитаны кровью иранцев».
«Мы следим за вашими портфелями (активов — ред.)», — добавил спикер иранского парламента.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.