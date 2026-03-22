Экс-глава Еврокомиссии заявил о неизбежности нормализации отношений с Россией

Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Handelsblatt высказался за переориентацию отношений с Россией в сторону нормализации. По его словам, географию Европы изменить невозможно, и в долгосрочной перспективе сближение с соседом неизбежно.

Источник: Life.ru

Он признал, что сейчас для этого нет условий, но переговоры с Москвой назвал допустимыми и желательными. Юнкер также заметил, что европейцы практически ничего не знают о глубинной России. По его словам, страна остаётся для них «чёрной дырой», несмотря на то, что именно с ней следовало бы выстраивать сотрудничество.

«Россия — это гордый народ, но для нас, тех, кому следовало бы с ней сотрудничать, она является чёрной дырой», — подчеркнул экс-председатель Еврокомиссии.

Юнкер занимал пост главы Еврокомиссии с 2014 по 2019 год. В разные годы он посещал Россию как премьер-министр Люксембурга и как председатель ЕК.

Ранее сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что мир на Европейском континенте невозможен без участия России. Вайдель назвала РФ европейской страной и добавила, что санкции и эскалация и без того напряжённой ситуации всем только навредили.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
Читать дальше