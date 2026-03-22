Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: СМИ на Западе молчат о новой энергетической реальности

Бюрократическая и медийная элита оказалась в ловушке собственных ложных представлений и группового мышления, отметил спецпредставитель президента РФ.

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Западные СМИ скрывают плохие новости о ситуации с энергетическими ресурсами и умалчивают о своих ошибках. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Удивительно, как медленно Запад осознает новую энергетическую реальность. Бюрократы скрывают плохие новости, пока не иссякнут ресурсы; традиционные СМИ замалчивают свои ошибки и затягивают решение как можно дольше. Бюрократическая и медийная элита оказалась в ловушке собственных ложных представлений и группового мышления, пока не стало слишком поздно», — написал он в Х, комментируя публикацию Financial Times о резком прекращении поставок сжиженного природного газа из Мексиканского залива в течение 10 дней.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше