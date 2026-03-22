Правительство Испании призвало открыть Ормузский пролив

Правительство Испании требует открыть Ормузский пролив, заявил премьер-министр королевства Педро Санчес.
«Правительство Испании требует открытия Ормузского пролива и сохранения всех энергетических объектов Ближнего Востока. Мы стоим на глобальном переломном этапе», — написал он в соцсети X.
По словам Санчеса, дальнейшая эскалация может спровоцировать долгосрочный энергетический кризис во всём мире.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в эфире Fox News сообщил, что группа из 22 стран планирует меры по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.
