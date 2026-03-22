Правительство Испании призвало открыть Ормузский пролив

Правительство Испании требует открыть Ормузский пролив, заявил премьер-министр королевства Педро Санчес.

Правительство Испании требует открыть Ормузский пролив, заявил премьер-министр королевства Педро Санчес.

«Правительство Испании требует открытия Ормузского пролива и сохранения всех энергетических объектов Ближнего Востока. Мы стоим на глобальном переломном этапе», — написал он в соцсети X.

По словам Санчеса, дальнейшая эскалация может спровоцировать долгосрочный энергетический кризис во всём мире.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте в эфире Fox News сообщил, что группа из 22 стран планирует меры по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
