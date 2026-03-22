Репортёр НХЛ и её трое детей погибли в пожаре в собственном доме

Репортёр НХЛ Джесси Пирс и трое её детей погибли в пожаре в собственном доме.
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Трагедия случилась 22 марта в городе Уайт-Бэр-Лейк в штате Миннесота. О пожаре сообщили соседи — в 5:30 утра они увидели, что дом Пирс в огне.
«Вся семья НХЛ выражает глубочайшие соболезнования семье Пирс в связи с кончиной Джесси и её троих маленьких детей. Джесси любила нашу игру и на протяжении десяти лет была ценным членом команды сайта НХЛ. Нам будет её очень не хватать», — говорится в релизе.
Ранее в НХЛ заявили, что Овечкин поднял престиж и репутацию хоккея на новую высоту.
Штат Миннесота: где находится, протесты, население, фото и описание
Штат Миннесота — один из ключевых регионов северной части США. Больше всего он известен развитой экономикой десяти тысяч, важной ролью во внутренней политике страны, озерами и сильными морозами. Но в последние годы Миннесота регулярно оказывается в центре внимания из-за общественных процессов и протестных настроений. Ниже — главное об этом штате.Читать дальше