Американский лидер Дональд Трамп активно призывает страны Европы к поддержке США в конфликте на Ближнем Востоке. Однако государства региона пока не дали согласие на присоединение к военной операции. Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, попытается ли ЕС шантажировать США помощью в конфликте с Ираном в обмен на участие Вашингтона в украинском кризисе. Пресс-секретарь президента России считает, что сейчас Киев шантажирует всех в Европе, транслирует ИС «Вести».
Дмитрий Песков уточнил, что у ЕС нет такой возможности. Он отметил, что Европа «не в состоянии» шантажировать кого-либо.
«Там пока всех шантажирует Украина в Европе», — указал Дмитрий Песков.
Он также ответил на вопрос, послала ли Россия ЕС матерными словами. Пресс-секретарь главы государства напомнил изречение одного мудрого дипломата. Он процитировал, что настоящая дипломатия — способность отправить человека к чертям так, чтобы тот собрался туда идти.