Американский лидер Дональд Трамп активно призывает страны Европы к поддержке США в конфликте на Ближнем Востоке. Однако государства региона пока не дали согласие на присоединение к военной операции. Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, попытается ли ЕС шантажировать США помощью в конфликте с Ираном в обмен на участие Вашингтона в украинском кризисе. Пресс-секретарь президента России считает, что сейчас Киев шантажирует всех в Европе, транслирует ИС «Вести».