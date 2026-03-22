«СТРАНА.ua»: на Украине объявили в розыск шесть невоеннообязанных женщин

На Украине в розыск как военнообязанных объявили шесть женщин без военного и медицинского образования, сообщает «СТРАНА.ua».
Как рассказала изданию одна из женщин — Ирина Харациди-Логинова — ТЦК внесли их в розыск без оснований. Она сообщила, что после предоставления документов об образовании розыск и штраф были отменены, однако с воинского учёта её не сняли, уточняется в публикации.
По её словам, действующее законодательство не предусматривает механизма исключения из учёта тех, кто попал туда ошибочно или незаконно.
Женщина заявила о намерении подать иск в суд.
