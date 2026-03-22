Отряды «Хезболлах» заявили об атаке на базу израильских ВВС в Мероне

Там находится центр управления воздушными операциями.

БЕЙРУТ, 22 марта. /ТАСС/. Шиитская милиция «Хезболлах» вновь обстреляла базу израильских ВВС на горе Мерон, где находится центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщается в коммюнике формирования, размещенном в Telegram-канале.

«Бойцы исламского сопротивления использовали при атаке высокоточные ракеты, которые поразили неприятельский объект», — указывается в тексте. С начала военной эскалации 2 марта база Мерон, расположенная в Верхней Галилее, не менее четырех раз подвергалась нападениям дронов-камикадзе.

Другими целями шиитских отрядов стали армейские казармы в Авивиме, Бираните, Биркет-Рише и Маалот-Таршихе, где размещаются подразделения, участвующие в сухопутных операциях в Ливане. По ним были сделаны залпы из минометных установок. Обстреляны также приграничные поселения Кирьят-Шмона, Метула, Мисгав-Ам, Зарит и Ханита.

