Лукашенко признался, что пытался копировать одного из российских поэтов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что губернатору Рязанской области РФ Павлу Малкову, что в юности писал стихи. Белорусский лидер признался, что при этом пытался подражать Сергею Есенину.
Переговоры президента Белоруссии и губернатора Рязанской области прошли 16 марта. Соответствующие кадры показал телеканал «Беларусь-1».
Павел Малков подарил белорусскому лидеру книгу стихов Сергея Есенина, напомнив, что тот был уроженцем Рязанской губернии.
«Когда-то я его копировал. Я же стихи когда-то писал», — признался Лукашенко.
Сообщается, что книга будет храниться во Дворце Независимости, где создан музей подарков Александру Лукашенко.
Ранее Лукашенко рассказывал, что в юности стихи собственного сочинения он носил за 15 километров в шкловскую районную газету, надеясь, что их опубликуют. Также он признался, что сейчас вряд ли смог бы заняться поэзией или музыкой.
Стихи Лукашенко, по его словам, писал, планируя поступить на факультет журналистики, однако передумал и поступил на истфак.