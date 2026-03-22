Кириленко сравнил Овечкина с Леброном

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отреагировал на 1000-ю шайбу Александра Овечкина в НХЛ с учётом плей-офф.
Баскетболист уверен, что Овечкин способен и дальше выступать в НХЛ и помогать своей команде.
«Я как друг, как болельщик, конечно, хотел бы видеть его продолжающим выступать в НХЛ и в следующем сезоне. Думаю, сил у него хватит. Конечно, ему сложнее. Больше занимает процесс восстановления. Понятно, он не молод. Но он абсолютно любой команде принесёт пользу. Как наставник, человек, который выходит на свой отрезок и качественно его проводит. Хуже он играть не стал, просто помедленнее чуть стал из-за “физики”. Но Леброн Джеймс может же продолжать в 41 год играть — и Саша может», — приводит его слова ТАСС.
Овечкин стал вторым игроком в истории после легендарного Уэйна Гретцки, кому удалось достичь отметки в 1000 голов за карьеру с учётом плей-офф.
Ранее в НХЛ заявили, что Овечкин поднял престиж и репутацию хоккея на новую высоту.