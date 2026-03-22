В аэропорту Пулково на фоне ограничений отменены на вылет 29 рейсов

В петербургском аэропорту Пулково на фоне временных ограничений отменены на вылет 29 рейсов.
Об этом информирует пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы».
Кроме того, по состоянию на 23:00 мск на запасные аэродромы ушло 28 бортов, на вылет более чем на два часа задержано 36 рейсов.
В Росавиации сообщили, что в настоящее время аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА.
Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об уничтожении десяти дронов за день.
