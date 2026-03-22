Пушков оценил перспективы сухопутной операции США в Иране

«Ракетно-бомбовая война, несмотря на 13 тысяч ударов (данные минобороны США) дала ограниченные результаты и не привела к достижению ни одной из главных целей войны против Ирана — ни к смене режима, ни к уничтожению иранского ракетного потенциала. В США за пределами администрации (Дональда) Трампа перспективы сухопутной операции оценивают в целом скептически», — написал он в Telegram-канале.
Сенатор отметил, что США также не смогут оккупировать Иран в результате наземной операции из-за его большой территории. Также, по его словам, у Вашингтона не получится и захватить несколько десятков центров запуска ракет.
"Целей может быть две: создать впечатление, что администрация что-то предпринимает в условиях военного тупика и знает, что делать дальше (хотя на деле она не знает); обозначить американское военное присутствие на территории Ирана как способ дополнительного давления на иранские власти.
Но первая цель выглядит как пиар, а вторая — как фантазия", — констатировал политик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.