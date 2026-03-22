Пушков оценил перспективы сухопутной операции США в Иране

Пушков заявил, что: атака США на Иран не привела к достижению ни одной из целей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Атака США против Ирана не привела к достижению ни одной из целей, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

«Ракетно-бомбовая война, несмотря на 13 тысяч ударов (данные минобороны США) дала ограниченные результаты и не привела к достижению ни одной из главных целей войны против Ирана — ни к смене режима, ни к уничтожению иранского ракетного потенциала. В США за пределами администрации (Дональда) Трампа перспективы сухопутной операции оценивают в целом скептически», — написал он в Telegram-канале.

Сенатор отметил, что США также не смогут оккупировать Иран в результате наземной операции из-за его большой территории. Также, по его словам, у Вашингтона не получится и захватить несколько десятков центров запуска ракет.

"Целей может быть две: создать впечатление, что администрация что-то предпринимает в условиях военного тупика и знает, что делать дальше (хотя на деле она не знает); обозначить американское военное присутствие на территории Ирана как способ дополнительного давления на иранские власти.

Но первая цель выглядит как пиар, а вторая — как фантазия", — констатировал политик.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше