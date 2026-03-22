Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр энергетики Ирана сообщил об избытке электроэнергии

Населению беспокоиться не стоит, отметил Аббас Алиабади.

РАБАТ, 22 марта. /ТАСС/. Иран располагает достаточным объемом электроэнергии, чтобы обеспечить потребности населения, и людям не стоит волноваться по данному вопросу. С таким утверждением выступил иранский министр энергетики Аббас Алиабади.

«Иран имеет избыток в производстве электроэнергии, и людям не стоит беспокоиться по этому поводу», — указал Алиабади, слова которого привел телеканал Al Jazeera. Он добавил, что, по его убеждению, «атаки на инфраструктуру являются нападением на сам иранский народ».

Ранее агентство IRNA привело высказывание представителя иранского правительства, который заверил, что «относительно снабжения населения электроэнергией и обеспечения товарами первой необходимости у иранских властей нет никаких опасений».

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
