Министр энергетики Ирана сообщил об избытке электроэнергии

РАБАТ, 22 марта. /ТАСС/. Иран располагает достаточным объемом электроэнергии, чтобы обеспечить потребности населения, и людям не стоит волноваться по данному вопросу. С таким утверждением выступил иранский министр энергетики Аббас Алиабади.
«Иран имеет избыток в производстве электроэнергии, и людям не стоит беспокоиться по этому поводу», — указал Алиабади, слова которого привел телеканал Al Jazeera. Он добавил, что, по его убеждению, «атаки на инфраструктуру являются нападением на сам иранский народ».
Ранее агентство IRNA привело высказывание представителя иранского правительства, который заверил, что «относительно снабжения населения электроэнергией и обеспечения товарами первой необходимости у иранских властей нет никаких опасений».