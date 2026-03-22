Белый дом обвинил демократов в хаосе в аэропортах США из-за шатдауна

Американские аэропорты столкнулись с масштабными сбоями из-за частичного шатдауна. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США в соцсети X.

«Аэропорты от побережья до побережья сталкиваются с серьёзными задержками, многочасовыми очередями на досмотр и пропущенными рейсами», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Белого дома заявила, что «хаос в американских аэропортах — прямой результат приостановки работы Министерства внутренней безопасности из-за демократов».

Основная проблема — острая нехватка сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA). Из-за этого очереди на контроль выросли в несколько раз. Авиарейсы задерживаются систематически.

Напомним, ситуация связана с шатдауном в США. В феврале страна вновь оказалась на грани полной остановки федерального правительства. Это создало угрозу прекращения работы Службы транспортной безопасности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше