Белый дом обвинил демократов в хаосе в аэропортах США из-за шатдауна

«Аэропорты от побережья до побережья сталкиваются с серьёзными задержками, многочасовыми очередями на досмотр и пропущенными рейсами», — говорится в сообщении.
Пресс-служба Белого дома заявила, что «хаос в американских аэропортах — прямой результат приостановки работы Министерства внутренней безопасности из-за демократов».
Основная проблема — острая нехватка сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA). Из-за этого очереди на контроль выросли в несколько раз. Авиарейсы задерживаются систематически.
