Полузащитник «Зенита» Вале Вендел не смог ответить, сколько будет 2 + 2.
После матча 22-го тура РПЛ с «Динамо» журналист «РБ Спорт» написал на листе бумаги простую арифметическую задачу и передал Венделу. Тот просто расписался, а на вопрос «Можешь ли написать правильный ответ?» сказал «Извините» и ушёл.
Ситуация произошла на фоне слов главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что бразилец «не умеет ни читать, ни писать, ни считать», но это якобы не мешает ему быть «фанатом футбола».
Ранее сообщалось, что Смородская в шоке от того, что Вендел не умеет читать, писать и считать.