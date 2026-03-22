TF1: Эмманюэль Грегуар лидирует на муниципальных выборах в Париже

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Мэрию Парижа по итогам второго тура муниципальных выборов, завершившегося 22 марта, может возглавить социалист Эмманюэль Грегуар. Об этом свидетельствуют предварительные данные Французского института общественного мнения (IFOP), которые приводит телеканал TF1.
Представитель Социалистической партии Франции, объединивший в своем списке кандидатов на посты в муниципальном совете выходцев из левых партий, получил 51% голосов. Его главная соперница, мэр VII округа Парижа и экс-министр культуры Рашида Дати, вышедшая во второй тур во главе объединенного списка правых и центристов, получила только 37% голосов. Третье место осталось за представительницей левой партии «Неподчинившаяся Франция» Софией Шикиру, за которую проголосовали 12% избирателей.
С 2018 по 2024 год Грегуар был первым заместителем уходящего мэра Парижа Анн Идальго. Во время ее второго срока он отвечал за вопросы городского устройства, выступал за увеличение площади пешеходных зон и сокращение автомобильного трафика, особенно частных машин, а также поддерживал расширение инфраструктуры для велосипедистов. Однако после победы Грегуара на парламентских выборах в 2024 году отношения между ним и Идальго охладели, а позже переросли в серию публичных споров.
В феврале 2026 года Грегуар в интервью газете Le Parisien заявлял, что в случае своего избрания рассчитывает воплотить обсуждавшийся на протяжении нескольких лет проект переустройства бульвара Периферик. Имеется в виду превращение этой кольцевой автодороги вокруг Парижа в «городской бульвар» с зеленой зоной и выделенными полосами для общественного транспорта и велодорожками. Также он пообещал увеличить число зеленых зон в городе за счет проезжей части на крупных улицах и озеленить крупные площади. Это станет одной из мер обширного плана действий по «энергетической модернизации» и адаптации города к периодам сильной жары.
Прогнозируемая победа Грегуара и возглавляемого им списка кандидатов на посты в городском совете может состояться на фоне одной из самых общенациональных низких явок на муниципальных выборах за последние годы. По предварительным данным, на 1,5 тыс. участков, где потребовался второй тур, явка составила 57%, что выше, чем в «ковидном» 2020 году (41,6%), однако меньше, чем в ходе выборов 2014 (62,13%), 2008 (65,2%) и 2001 (66,05%) годов.