TF1: Эмманюэль Грегуар лидирует на муниципальных выборах в Париже

В феврале 2026 года Грегуар в интервью газете Le Parisien заявлял, что в случае своего избрания рассчитывает воплотить обсуждавшийся на протяжении нескольких лет проект переустройства бульвара Периферик. Имеется в виду превращение этой кольцевой автодороги вокруг Парижа в «городской бульвар» с зеленой зоной и выделенными полосами для общественного транспорта и велодорожками. Также он пообещал увеличить число зеленых зон в городе за счет проезжей части на крупных улицах и озеленить крупные площади. Это станет одной из мер обширного плана действий по «энергетической модернизации» и адаптации города к периодам сильной жары.