На выборах в Словении лидирует оппозиционная партия SDS

БЕЛГРАД, 22 мар — РИА Новости. Оппозиционная Словенская демократическая партия (SDS) экс-премьера Янеза Янши сохраняет небольшое преимущество на выборах в Государственное собрание (парламент) Словении с 28,63% по результатам подсчета 74,38% бюллетеней, сообщил избирком.
Согласно предварительным данным на сайте Государственной избирательной комиссии, SDS получила преимущество с 28,63% над правящим движением «Свобода» (GS) премьера Словении Роберта Голоба, которое получает 28,29% поддержки избирателей.