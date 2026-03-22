На выборах в Словении лидирует оппозиционная партия SDS

В Словении после обработки 74,39% бюллетеней с 28,63% лидирует оппозиционная SDS.

БЕЛГРАД, 22 мар — РИА Новости. Оппозиционная Словенская демократическая партия (SDS) экс-премьера Янеза Янши сохраняет небольшое преимущество на выборах в Государственное собрание (парламент) Словении с 28,63% по результатам подсчета 74,38% бюллетеней, сообщил избирком.

Согласно предварительным данным на сайте Государственной избирательной комиссии, SDS получила преимущество с 28,63% над правящим движением «Свобода» (GS) премьера Словении Роберта Голоба, которое получает 28,29% поддержки избирателей.