Reuters: Словения ограничила суточный отпуск топлива на фоне конфликта в Иране

Власти Словении ввели временные ограничения на суточный отпуск топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет агентство Reuters.
Согласно решению, заправка частных автомобилей ограничена 50 л в сутки. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая фермеров, установлен лимит в 200 л.
Ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления, говорится в материале.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что знает, по какому сценарию будет развиваться топливный кризис в Евросоюзе и Великобритании.
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.