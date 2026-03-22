Ротенберг: Овечкин в такой отличной форме, что может играть в НХЛ ещё долгие годы

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отреагировал на 1000-ю шайбу Александра Овечкина в НХЛ с учётом плей-офф.
«История произошла на наших глазах! И это очень важно для всего российского хоккея, что наш хоккеист покоряет такую высоту на глазах у всего мира. В первую очередь, это мотивирует детей заниматься хоккеем. Когда Саша вернётся в Россию после сезона НХЛ, мы все будем отмечать его 1000‑й гол», — приводит его слова «Матч ТВ».
Он также отметил, что Овечкин способен играть в НХЛ и дальше:
«Он в такой отличной форме, что может играть в НХЛ ещё долгие годы. Я думаю, Ови идёт шаг за шагом к тому, чтобы забить ещё 17 голов и окончательно обогнать Гретцки по шайбам, включая плей‑офф. Вся Россия, вся хоккейная семья болеет за Сашу».
Овечкин стал вторым игроком в истории после легендарного Уэйна Гретцки, кому удалось достичь отметки в 1000 голов за карьеру с учётом плей-офф.
Ранее Кириленко сравнил Овечкина с Леброном.