ТАСС: Сирия продлила ограничения полетов в своем воздушном пространстве

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Авиационные власти Сирии продлили ограничения полетов в воздушном пространстве страны до конца вторника. Об этом ТАСС сообщил источник в диспетчерской службе района полетной информации «Дамаск», отвечающей за авиационный трафик над страной.
«Полеты в воздушном пространстве ограничены до 21:00 по всемирному времени вторника, 24 марта (00:00 мск среды, 25 марта — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства. До этого времени на прием и отправку пассажирских самолетов работает только международный аэропорт в Алеппо, для полетов определено три коридора, два из которых ведут к турецкой границе и один — к Средиземному морю до границы района под контролем диспетчеров Никосии.
