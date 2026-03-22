Росгвардия ликвидировала украинский беспилотник во время встречи губернатора с жителями

Во время рабочей поездки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в село Смородино Грайворонского округа был сбит украинский беспилотник, который атаковал людей на встрече. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
По информации ведомства, инцидент произошел в момент, когда губернатор общался с местными жителями, в то время как в регионе продолжались последствия недавних атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погибли четыре человека. На данный момент в селе продолжается разбор завалов.
Сотрудники спецназа Росгвардии оперативно отреагировали на угрозу и открыли огонь из стрелкового оружия, успешно сбив беспилотник. Как отметили в ведомстве, сбитый БПЛА сдетонировал в воздухе, однако пострадавших и разрушений среди местных жителей не зафиксировано.
Данный инцидент подчеркивает важность обеспечения безопасности на территории, где происходят конфликты. Власти призывают граждан оставаться бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях.