«Вашингтон» — о 1000-й шайбе Овечкина: рекорды этого парня просто не заканчиваются

Пресс-служба «Вашингтона» отреагировала на 1000-ю шайбу своего капитана Александра Овечкина в НХЛ с учётом плей-офф.

Пресс-служба «Вашингтона» отреагировала на 1000-ю шайбу своего капитана Александра Овечкина в НХЛ с учётом плей-офф.

«Рекорды этого парня просто не заканчиваются», — говорится в посте.

22 марта россиянин забил 1000-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. Он отметился в игре регулярного чемпионата с «Колорадо».

Овечкин стал вторым игроком в истории после легендарного Уэйна Гретцки, кому удалось достичь отметки в 1000 голов за карьеру с учётом плей-офф.

Ранее Ротенберг отреагировал на 1000-ю шайбу Овечкина.