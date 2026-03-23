«Вашингтон» — о 1000-й шайбе Овечкина: рекорды этого парня просто не заканчиваются

Пресс-служба «Вашингтона» отреагировала на 1000-ю шайбу своего капитана Александра Овечкина в НХЛ с учётом плей-офф.
«Рекорды этого парня просто не заканчиваются», — говорится в посте.
22 марта россиянин забил 1000-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. Он отметился в игре регулярного чемпионата с «Колорадо».
Овечкин стал вторым игроком в истории после легендарного Уэйна Гретцки, кому удалось достичь отметки в 1000 голов за карьеру с учётом плей-офф.
