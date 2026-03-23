В Иране назвали учреждения, инвестирующие в бюджет США, законными целями

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф назвал «законными целями» Тегерана финансовые учреждения, которые инвестируют в военный бюджет США.

«Казначейские облигации США пропитаны кровью иранцев. Купив их, вы обеспечите удар по своему штабу и активам», — написал он в соцсети X.

Галибаф добавил, что исламская республика «отслеживает инвестиционные портфели» таких учреждений.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что любые американские военные базы на Ближнем Востоке, даже те, с которых не наносились удары по исламской республике, рассматриваются Тегераном как законные цели.

