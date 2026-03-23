Умеров заявил о достижении прогресса на переговорах с США

«Во Флориде завершился очередной этап переговоров с американской стороной в рамках процесса, направленного на достижение устойчивого мира. Во время встреч основное внимание было уделено вопросам надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмену и возвращению наших граждан. Мы добились прогресса в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в этот приезд украинская делегация планирует получить более четкие даты предстоящей трехсторонней встречи с США и РФ, указывал на важность диалога с американской стороной в тесном формате, потому что видит риск в ситуации, когда американская сторона сняла санкции с российской энергетики. Он отмечал, что Украина и США продолжат работу над документами по завершению вооруженного конфликта, гарантиям безопасности и восстановлению Украины.
Зеленский ранее утверждал, что Украина в последние дни получает от США сигналы о том, что трехсторонние консультации с целью урегулирования конфликта могут скоро возобновиться.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд консультаций Россия — США — Украина состоялся в Женеве