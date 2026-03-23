Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Handelsblatt выступил за нормализацию отношений с Россией.
Он выразил мнение, что сегодня такое сближение невозможно, однако «переговоры допустимы и желательны».
«Я всегда считал, что изменить географию Европы нам не под силу. Россия — наш сосед, как и Турция, кстати. И в долгосрочной перспективе нам необходима нормализация отношений», — подчеркнул Юнкер.
Также он отметил, что в Европе ничего не знают о глубинной России и вообще о том, что происходит за границами ЕС.
«Россия — это гордый народ, но для нас, тех, кому следовало бы с ней сотрудничать, она является чёрной дырой», — добавил политик.
Ранее президент Сербии Александр Вучич указал на постепенные изменения в подходе европейских стран к вопросу коммуникации с Москвой.
Также сообщалось, что во Франции создали петицию о снятии санкций с России из-за роста цен на топливо.