«Крайне опасная ситуация для ЕС»: почему в Европе выступили за снятие санкций с России из-за роста цен на топливо

Во Франции появилась национальная петиция о снятии санкций с России из-за роста цен на топливо. Документ опубликован на сайте французской партии «Патриоты». Помимо этого, план подразумевает снижение акцизов и НДС на топливо, возможность временного замораживания цен, выход с европейского рынка электроэнергии и другие меры. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила любую возможность для стран ЕС покупать российский газ даже при нехватке энергоресурсов в Европе. Как отмечают эксперты, в ЕС действительно сильно озабочены усугубившимся энергетическим кризисом, однако на диалог с РФ там не хотят идти из своих «антироссийских принципов». По мнению аналитиков, ситуация может усугубиться, и оптимальный выход для Евросоюза — это возобновление переговоров с РФ о поставках энергоресурсов.
Во Франции создали национальную петицию, в одном из пунктов которой предлагается снять санкции с России из-за роста цен на топливо. Организацией этого вопроса занялась французская партия «Патриоты», которая разместила документ на своём сайте.
«Макрон не делает ничего?! Неприемлемо! Национальная петиция в поддержку немедленного плана по чрезвычайной энергетической ситуации из восьми пунктов… снятие с России санкций в сфере энергетики, чтобы вновь получить доступ к более дешёвым углеводородам», — приводит РИА Новости слова лидера партии Флориана Филиппо.
Политик добавил, что это предполагает выход Франции из ЕС, поскольку именно Европейский союз принимает решения о введении ограничительных мер.
Помимо этого, план подразумевает снижение акцизов и НДС на топливо, временное замораживание цен при необходимости, выход с рынка электроэнергии ЕС и другие меры.
В свою очередь, болгарский политолог и геополитический аналитик Симеон Миланов в эфире YouTube-канала «Народна сила» заявил, что Евросоюз, отказавшись от торговли с Россией, проводит абсурдную политику и обрекает страны объединения на экономическую смерть.
«ЕС принял окончательное решение полностью отказаться от российского природного газа и российских природных энергетических ресурсов… Они твёрдо намерены обречь нашу родину на экономическую смерть, холод, голод, мороз и нищету… Мы проводим иррациональную и глупую политику, продиктованную геополитически необдуманными авантюрами. Особенно Болгария. Давайте будем честны: в чём именно Россия угрожает нам и чувствуем ли мы эту угрозу? Как вы думаете, как мы навредим Путину, не покупая российскую нефть или российский природный газ?» — цитирует РИА Новости Миланова.
В то же время русскоязычные жители Германии массово начали жаловаться на рост цен на продукты питания, которые подорожали вслед за повышением стоимости бензина на заправках из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
«В сложном положении».
Напомним, 20 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила любую возможность для стран ЕС покупать российский газ даже при нехватке энергоресурсов в Европе. Так она ответила на вопрос, готово ли её ведомство исключить закупки российского газа, даже если в Евросоюзе будут отключения энергии.
«У нас есть чёткая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию», — цитирует ТАСС ответ фон дер Ляйен.
Ситуацию вокруг категорического отказа руководства ЕС от российских энергоресурсов прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, страны Европы, действуя таким образом, продолжают «стрелять в ногу» своим избирателям.
«Сейчас уже очевидно, что европейские избиратели дальше голосовать за этих людей не будут. Это уже сейчас даже понятно», — уточнил он.
Позднее Песков обратил внимание на то, что приоритетной темой в повестке европейских государств вместо Украины стал вопрос оплаты счетов за газ.
«У них (европейцев. — RT) сейчас тема номер один уже не Украина, а как оплачивать счета за газ, бензин и свет», — отметил он в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
По словам Пескова, Евросоюз находится в сложном положении, не желая при этом вести диалог с Россией.
«Европа раздирается противоречиями, Европа в сложном положении, Европа по-прежнему не хочет с нами разговаривать, Европа по-прежнему хочет продолжения войны на Украине и не знает, как это оплачивать», — подчеркнул Песков.
Заявления представителя Кремля с критикой непримиримой позиции ЕС в отношении запрета поставок российского газа «находят сильный отклик в Европе, и без того переживающей энергетический кризис», отмечает итальянский портал L'AntiDiplomatico. Там акцентировали внимание на словах Пескова об ощутимом в Европе народном недовольстве, отметив позицию Урсулы фон дер Ляйен об отказе от российского газа, которой она придерживается, несмотря на ухудшение экономического положения ЕС из-за конфликта на Ближнем Востоке.
«Приведёт к катастрофе».
Как отмечают эксперты, в Европе действительно сильно обеспокоены усугубившимся энергетическим кризисом, однако на диалог с Москвой «не хотят идти из своих антироссийских принципов».
«При этом инициативы, уже возникающие во Франции и в других странах ЕС, с призывом отменить санкции против России, чтобы спасти Европу от энергетического кризиса, в Брюсселе тщательно игнорируются. Несмотря на рост недовольства среди европейского населения, протестные настроения вряд ли смогут принести какие-то ощутимые результаты в краткосрочной перспективе. Внутреннего единства в ЕС нет, но не настолько, чтобы прямо здесь и сейчас ситуация была крайне дестабилизирована», — считает руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.
В разговоре с RT он также подтвердил, что на фоне энергетических проблем в Европе украинский вопрос становится «всё более неудобным для ЕС».
«В ЕС заметно упала популярность темы, связанной с Украиной, на фоне усугубившейся ситуации в энергосфере. И такая тенденция очень заметна именно среди населения. Сам же Брюссель продолжает как минимум на словах поддерживать Зеленского — на уровне обещаний, которые ничего не решают. Нынешние европейские лидеры на порядок слабее своих предшественников. Им не хватает и кругозора, и инициативы, и воли для каких-то решений», — говорит Швейцер.
По его мнению, без России Европа будет решать энергетический вопрос очень долго и болезненно.
«ЕС действительно находится в сложной ситуации: цены растут, как и инфляция, наблюдается нехватка энергетических ресурсов. Ситуацию усугубляет крайне нестабильная обстановка в Ормузском проливе. ЕС на этом фоне оказался в крайне опасном положении, когда всё очень непредсказуемо», — отметил Швейцер.
Со своей стороны, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в комментарии RT не исключил, что усугубившийся энергетический кризис в ЕС на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке может стать самым масштабным за последние десять лет.
«И это ощущение витает практически во всех странах Европы, не только во Франции и в Германии, которые не так давно были одними из ключевых приобретателей в ЕС российского топлива. Обострение ситуации на Ближнем Востоке действительно создаёт крайне негативный фон для экономики Европы, в которой усилился энергетический кризис», — констатировал Михайлов.
Он также уверен, что такая ситуация возникла прежде всего из-за отказа от российских энергоносителей.
«Дело в том, что у ЕС не так много возможностей для возобновления своих энергоресурсов. Хотя у них есть такие партнёры, как Норвегия, которая не является членом Евросоюза и продаёт в Европе газ. Есть и Катар, который и сам сейчас испытывает проблемы из-за ударов иранских наступательных вооружений», — сказал Михайлов.
По его мнению, у Европы по большому счёту нет никаких других выгодных вариантов, кроме как обратиться к России.
«В обратном случае, если текущая ситуация на Ближнем Востоке затянется, это приведёт к катастрофе в ЕС. Но, глядя на нынешних лидеров Евросоюза, есть ощущение, что они скорее пойдут против интересов собственного народа, только бы не отыгрывать назад свою антироссийскую повестку», — заключил Михайлов.