«Крайне опасная ситуация для ЕС»: почему в Европе выступили за снятие санкций с России из-за роста цен на топливо

Во Франции появилась национальная петиция о снятии санкций с России из-за роста цен на топливо. Документ опубликован на сайте французской партии «Патриоты». Помимо этого, план подразумевает снижение акцизов и НДС на топливо, возможность временного замораживания цен, выход с европейского рынка электроэнергии и другие меры. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила любую возможность для стран ЕС покупать российский газ даже при нехватке энергоресурсов в Европе. Как отмечают эксперты, в ЕС действительно сильно озабочены усугубившимся энергетическим кризисом, однако на диалог с РФ там не хотят идти из своих «антироссийских принципов». По мнению аналитиков, ситуация может усугубиться, и оптимальный выход для Евросоюза — это возобновление переговоров с РФ о поставках энергоресурсов.