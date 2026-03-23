«Хезболлах» заявило об атаках по 58 израильским позициям за день

БЕЙРУТ, 23 мар — РИА Новости. Ливанское шиитское движение «Хезболлах» в воскресенье заявило о нанесении ударов по 58 израильским военным объектам и позициям вблизи ливанской границы.
«В ответ на бомбежки ливанских населенных пунктов бойцы ливанского движения сопротивления “Хезболлах” нанесли удары в совокупности по 58 израильским позициям, в частности, по скоплениям израильских армейских сил, пытавшихся продвинуться к ливанскому городу Хиам, в результате чего были уничтожены несколько танков “Меркава”, — говорится в серии заявлений “Хезболлах”.
Кроме того, движение сообщило, что атаковало израильские силы, которые пытались продвинуться к городу Тайбе на юге Ливана, и другие их позиции вдоль границы двух стран.