«Хезболлах» заявило об атаках по 58 израильским позициям за день

БЕЙРУТ, 23 мар — РИА Новости. Ливанское шиитское движение «Хезболлах» в воскресенье заявило о нанесении ударов по 58 израильским военным объектам и позициям вблизи ливанской границы.

«В ответ на бомбежки ливанских населенных пунктов бойцы ливанского движения сопротивления “Хезболлах” нанесли удары в совокупности по 58 израильским позициям, в частности, по скоплениям израильских армейских сил, пытавшихся продвинуться к ливанскому городу Хиам, в результате чего были уничтожены несколько танков “Меркава”, — говорится в серии заявлений “Хезболлах”.

Кроме того, движение сообщило, что атаковало израильские силы, которые пытались продвинуться к городу Тайбе на юге Ливана, и другие их позиции вдоль границы двух стран.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше