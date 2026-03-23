Самые высокие зарплаты в России зафиксированы у нефтяников на Сахалине

Сахалинская область возглавила рейтинг регионов по уровню зарплат в отраслях по итогам 2025 года. Так, в секторе «Добыча нефти и газа» среднемесячная зарплата здесь достигла 328 тыс. рублей, что является наивысшим значением среди всех отраслей и регионов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого РИА Новости.
Уточняется, что ключевым фактором лидерства выступает реализация шельфовых проектов. По информации агентства, данный сегмент остаётся технологически сложным и относительно новым для России и предъявляет повышенный спрос на узкоспециализированные кадры, что и обусловливает экстремально высокий уровень вознаграждения.
Второе место по уровню отраслевых зарплат занимает Москва, однако здесь самой высокооплачиваемой отраслью являются «Финансовые услуги», где средняя чистая зарплата составляет 310 тыс. рублей в месяц. На третьем месте — Амурская область и отрасль «Химическая промышленность» (286 тыс. рублей в месяц).
В замыкающей группе — Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня и Дагестан, где зарплаты даже в самых привлекательных отраслях не превышают 68 тыс. рублей. За исключением Чечни, во всех этих регионах наибольшую зарплату имеют работники, занятые на госслужбе.
В Dream Job ранее писали, что россияне увольняются в первый год работы из-за зарплаты и начальства.
HR-директор Валентина Романова также раскрыла RT, на какие профессии в России наблюдается устойчивый спрос.