Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил о втором за последние минуты залпе ракет по Израилю

Атака нацелена на северную часть страны, сообщило государственное телевидение Ирана.

РАБАТ, 23 марта. /ТАСС/. Иранские силы провели второй за последние минуты запуск ракет в направлении израильской территории. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана.

По его данным, ракеты снова, спустя несколько минут после очередного залпа, выпущены по Израилю. Этот залп, как и предыдущий, нацелен на северную часть еврейского государства.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше