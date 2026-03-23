ФСБ раскрыла архивы о контрразведчике из «Смерш» Вадисе

В историю таких спецопераций вошла радиоигра «Опыт», проводившаяся в период с весны 1943 года по август 1944 года в районе Щигры-Курск-Брянск. При непосредственной участии генерала Вадиса игру вели Управление контрразведки «Смерш» Центрального фронта и Отдел контрразведки «Смерш» Орловского военного округа при координации 3-го отдела Главного управления контрразведки (ГУКР) «Смерш» Наркомата обороны СССР, отвечавшего за проведение радиоигр. В соответствии с планами командования Красной Армии по маскировке наступательной операции в районе Курской дуги, в ходе радиоигры «Опыт» в мае-июле 1943 года противнику передавались дезинформационные сообщения о мнимой подготовке советских войск к обороне.