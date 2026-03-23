ФСБ раскрыла архивы о контрразведчике из «Смерш» Вадисе

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала новые архивные материалы к 120-летию со дня рождения выдающегося отечественного военного контрразведчика Александра Вадиса, отличавшегося своей принципиальностью, и сыгравшего важную роль в деятельности советских спецслужб в Великой Отечественной войне.
«В сталинский и ранний послесталинский периоды истории нашей страны для генералов советских спецслужб были характерны значительные карьерные взлеты и падения, обусловленные сложной и противоречивой внутриполитической обстановкой. Генерал-лейтенант Александр Анатольевич Вадис, яркая и незаурядная личность в отечественных спецслужбах, не стал исключением из этого правила», — заявил РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.
Александр Вадис (23 марта 1906 — 3 мая 1968) работал в органах государственной безопасности СССР с ноября 1930 года. Великую Отечественную войну Вадис начал начальником Особого отдела (военная контрразведка) НКВД 26-й армии Юго-Западного фронта. «В ходе боевых действий он попал в Киевский “котел” и, проявив мужество, сумел вырваться из окружения во главе небольшой группы бойцов и офицеров», — отметил Матвеев.
Затем Вадис занимал должности начальника Особых отделов НКВД Брянского и Воронежского фронтов. С марта по октябрь 1943 года — начальник Управления контрразведки (УКР) «Смерш» Центрального фронта. С октября 1943 года по февраль 1944 года — начальник УКР «Смерш» Белорусского фронта.
Выдающийся советский военачальник Константин Рокоссовский, командовавший Центральным фронтом в июле 1943 года, подписал тогда на Вадиса представление к ордену Отечественной войны I степени, в котором отметил, что под руководством начальника контрразведки фронта с 20 мая 1943-го разоблачено 178 немецких шпионов.
Генерал Вадис непосредственно руководил контрразведывательным обеспечением войск различных фронтов в ходе Курской, Белорусской и Берлинской наступательных операций.
Радиоигра, помогшая выиграть Курскую битву.
Одной из очень эффективных форм борьбы советской военной контрразведки «Смерш» с разведывательными органами противника в годы Великой Отечественной войны стали оперативные радиоигры. Под радиоиграми понимается использование средств радиосвязи для дезинформации вражеской разведки. Главная суть радиоигр состояла в поимке германского агента-радиста с радиостанцией, шифрами и кодами, его перевербовке и включении в «игру» с противником с целью продвижения ему детально подготовленных и потому выглядящих правдоподобными ложных данных.
В историю таких спецопераций вошла радиоигра «Опыт», проводившаяся в период с весны 1943 года по август 1944 года в районе Щигры-Курск-Брянск. При непосредственной участии генерала Вадиса игру вели Управление контрразведки «Смерш» Центрального фронта и Отдел контрразведки «Смерш» Орловского военного округа при координации 3-го отдела Главного управления контрразведки (ГУКР) «Смерш» Наркомата обороны СССР, отвечавшего за проведение радиоигр. В соответствии с планами командования Красной Армии по маскировке наступательной операции в районе Курской дуги, в ходе радиоигры «Опыт» в мае-июле 1943 года противнику передавались дезинформационные сообщения о мнимой подготовке советских войск к обороне.
Активное участие в радиоигре приняли три агента германской военной разведки, прошедшие подготовку в Борисовской разведшколе «Абверкоманды 103», и явившиеся с повинной в органы контрразведки «Смерш» Центрального фронта. После проверки сведений, сообщенных агентами, Вадис доложил в Москву о намерении начать радиоигру с противником. Вскоре «добро» на проведение спецоперации было получено.
«В ходе радиоигры военные контрразведчики парализовали работу германской агентуры в районе Курска. В результате командованию вермахта не удалось получить достоверную информацию о дислокации частей Красной Армии на Курском выступе», — подчеркивается в сообщении ФСБ.
По результатам игры в октябре 1943 года Вадис подписал представление к государственной награде главного действующего лица операции «Опыт» — агента-радиста «Николаева». Указом Президиума Верховного Совета СССР его наградили орденом Отечественной войны II степени.
При этом военные контрразведчики позаботились не только о самом агенте «Николаеве», от имени которого проводилась радиоигра, но и о его семье, очень нуждавшейся в материальной помощи. С санкции Вадиса жене «Николаева» перевели 3 тысячи рублей.
Принципиальность без оглядки на звания.
С 8 июля 1944 года по 25 июня 1945 года Вадис возглавлял военную контрразведку 1-го Белорусского фронта. «Руководимое Вадисом Управление контрразведки “Смерш” 1-го Белорусского фронта приняло участие в захвате берлинской рейхсканцелярии Гитлера, а сам Вадис своей подписью задокументировал обнаружение и идентификацию обгоревших останков главарей Третьего рейха Гитлера и Геббельса, и лично допрашивал свидетелей их смерти», — рассказал Матвеев. В частности, 3 мая 1945-го Вадис докладывал в Москву об опознании трупа Геббельса и членов его семьи.
Во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, проходившего в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте, Вадис отвечал за безопасность представителей советской делегации. Затем он был назначен начальником Управления контрразведки «Смерш» Группы советских оккупационных войск в Германии.
«Так сложилось, что по окончании войны в течение мая-августа 1945 года генерал Вадис, можно сказать, оказался в “ненужное время в ненужном месте”, что в дальнейшим предопределило крах его военной карьеры», — сказал Матвеев.
Будучи в должности сначала начальника УКР «Смерш» 1-го Белорусского фронта, а затем начальника УКР «Смерш» Группы советских оккупационных войск в Германии, Вадис стал получать оперативные сигналы о присвоении их командным составом ценного трофейного имущества, подлежащего передаче в доход государству, пояснил Матвеев.
«Соответствующая информация направлялась им начальнику ГУКР “Смерш” НКО СССР Виктору Абакумову, а тот, в свою очередь, сообщал об этом лично Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину. Будучи человеком исключительной честности и принципиальности, контрразведчик Вадис действовал без оглядки на звания, статус и заслуги военачальников, находившихся тогда в зените своей славы после победы над Германией, но при этом совершавших злоупотребления», — отметил историк.
Чуть позже собранные оперативниками Вадиса материалы легли в основу так называемого «трофейного дела», фигурантами которого стали видные советские военачальники. «Поступить иначе Вадис просто не мог, на чем и нажил себе личных врагов», — указал Матвеев.
Видимо, излишняя активность Вадиса, противодействовавшего «приватизации» военачальниками трофейного имущества на территории поверженной Германии, способствовала тому, что в августе 1945 года его перевели на другой конец страны и назначили начальником Управления контрразведки «Смерш» Забайкальского фронта, добавил историк. Там Вадис участвовал в разгроме милитаристской Японии. Затем некоторое время он руководил военной контрразведкой Забайкальско-Амурского военного округа.
«На всех должностях Александр Анатольевич Вадис вел активную борьбу с незаконным расходованием государственных средств должностными лицами», — говорится в сообщении ФСБ.
После смерти Сталина руководство объединенного МВД СССР приняло решение об увольнении многих заслуженных работников государственной безопасности, связанных по службе с арестованным ранее министром госбезопасности СССР Виктором Абакумовым. В их число попал и Вадис.
За время службы Александр Вадис был награжден многочисленными государственными наградами, в том числе двумя орденами Ленина, орденами Кутузова I и II степени, двумя орденами Красного Знамени, орденами и медалями КНР, Польской народной республики и Монгольской народной республики.