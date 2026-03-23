Умеров сообщил о завершении переговоров Украины и США во Флориде

Встреча украинской и американской делегаций в Майами (штат Флорида) завершилась и принесла прогресс в согласовании позиций, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
«Мы добились прогресса в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешённых вопросов», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Умерова, во время встреч основное внимание было уделено вопросам гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмену и возвращению граждан.
Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о конструктивных переговорах с украинской делегацией.
Члены делегации Украины прибыли в Майами для проведения переговоров в субботу, 21 марта.