Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умеров сообщил о завершении переговоров Украины и США во Флориде

Встреча украинской и американской делегаций в Майами (штат Флорида) завершилась и принесла прогресс в согласовании позиций, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

«Мы добились прогресса в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешённых вопросов», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Умерова, во время встреч основное внимание было уделено вопросам гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмену и возвращению граждан.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о конструктивных переговорах с украинской делегацией.

Члены делегации Украины прибыли в Майами для проведения переговоров в субботу, 21 марта.

