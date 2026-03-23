Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел КНДР.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Верховное Народное Собрание КНДР на I сессии… переизбрало товарища Ким Чен Ына на пост Председателя Государственных дел КНДР», — передаёт ЦТАК.
В феврале Ким Чен Ын был переизбран на пост генсека Трудовой партии Кореи.
В The Chosun Daily также писали, что лидер КНДР назначил 13-летнюю дочь главой ракетной программы.
Узнать больше по теме
