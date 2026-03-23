ПВО за неделю сбила 2637 украинских БПЛА над территорией России

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО за неделю перехватили и уничтожили не менее 2637 украинских БПЛА над территорией РФ, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников были сбиты 16 и 21 марта, 494 и 668 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
За период с 9 по 15 марта ПВО России всего перехватила не менее 2970 украинских дронов.
