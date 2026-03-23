В «Пулково» из-за временных ограничений отменили 30 рейсов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Тридцать рейсов отменено в «Пулково» из-за временных ограничений, на запасные аэродромы ушло 28 самолетов, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта «Пулково»).
«Ситуация в аэропорту “Пулково” на 00:00 по мск: на запасные аэропорты ушло 28 бортов; на вылет задержано более двух часов — 34 рейса. Отменено на вылет — 30 рейсов», — говорится в сообщении.
Также в настоящее время в целях комфортного пребывания пассажиров в зоне ожидания ограничивается регистрация на рейсы внутренних линий.