Экс-советник Трампа высказался о сроках новой главы отношений США и России

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты хотели бы, чтобы восстановление отношений с Россией открыло новую главу в двустороннем сотрудничестве как минимум до конца XXI века, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
«Америка наконец-то хотела бы восстановить отношения с Россией и открыть новую главу на следующие 75 лет этого века», — сказал Пападопулос.
По его словам, американские компании в перспективе могут начать инвестировать в российские нефтегазовые месторождения, в том числе входить в капитал таких проектов, как «Северный поток» и «Северный поток 2».
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что в ходе визита в США обсуждал перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений.