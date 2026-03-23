Экс-советник Трампа высказался о сроках новой главы отношений США и России

Пападопулос: США хотят, чтобы новая глава в отношениях с РФ шла до конца века.

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты хотели бы, чтобы восстановление отношений с Россией открыло новую главу в двустороннем сотрудничестве как минимум до конца XXI века, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

«Америка наконец-то хотела бы восстановить отношения с Россией и открыть новую главу на следующие 75 лет этого века», — сказал Пападопулос.

По его словам, американские компании в перспективе могут начать инвестировать в российские нефтегазовые месторождения, в том числе входить в капитал таких проектов, как «Северный поток» и «Северный поток 2».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что в ходе визита в США обсуждал перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше