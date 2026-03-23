Посол РФ: предложения Ватикана по Украине не остаются без внимания в Москве

Россия ценит подход Ватикана по гуманитарным вопросам украинского конфликта, отметил Иван Солтановский.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия ценит подход Ватикана к решению гуманитарных вопросов украинского конфликта. Об этом заявил «Известиям» посол РФ при Святом престоле Иван Солтановский.

«Такой подход в России ценят, предложения Ватикана не остаются без внимания, — сказал он. — Мы знаем о готовности Ватикана оказать любое содействие мирному процессу. Их искреннее желание — прекращение боевых действий и переход к диалогу».

При этом дипломат отметил, что Ватикан нельзя считать абсолютно беспристрастной стороной. По его словам, многие ключевые вопросы украинского кризиса связаны с местной динамикой межхристианских и межправославных отношений.

«Как видится, здесь Ватикан закономерно — в силу своей специфики — не мог себе позволить оставаться абсолютно беспристрастным», — пояснил Солтановский.