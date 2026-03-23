Из-за временных ограничений в Пулково отменено 30 рейсов

Тридцать рейсов отменено в Пулково из-за временных ограничений, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы».
Кроме того, по её данным, на запасные аэродромы ушло 28 самолётов, задержаны на вылет более 2-х часов — 34 рейса.
«Также на текущий момент в целях комфортного пребывания пассажиров в зоне ожидания ограничивается регистрация на рейсы внутренних линий», — говорится в сообщении.
Несколько минут поступила информация, что аэропорт Пулково снова не обслуживает рейсы.
Кроме того, стало известно, что Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с властями.