Гарантии безопасности и обмен пленными: Итоги переговоров Украины и США во Флориде

По его словам, обсуждались гарантии безопасности и гуманитарный трек, включая обмен пленными и возвращение украинских граждан. Умеров отметил, что по итогам встреч удалось добиться продвижения в согласовании позиций. Детали достигнутых договорённостей он раскрывать не стал.
Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут продолжиться в Швейцарии. Такое заявление сделал глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис в интервью газете Le Temps.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.