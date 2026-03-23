HuffPost: среди военных США растут сомнения касательно операции против Ирана

Об этом пишет американское онлайн-издание HuffPost со ссылкой на нескольких военнослужащих.
«Я слышу от военных слова: “Мы не хотим умирать за Израиль — мы не хотим быть политическими пешками”, — цитирует издание одну из резервисток.
Кроме того, один из военных чиновников отметил, что США даже «не могут полностью защитить ни одну наземную базу».
В статье также говорится, что некоторые военные США отказываются от службы, а вероятность проведения американской наземной операции в Иране может обернуться «полной катастрофой».
Между тем глава Минфина США Скотт Бессент ранее допустил возможность отправки американских войск на иранский остров Харк.
Также сообщалось, что Иран пригрозил США ответными мерами в случае атаки на объекты энергетики.