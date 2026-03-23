Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Становится невыносимым»: в США испугались за судьбу Зеленского

АС: Зеленский окружен проблемами со всех сторон.

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Давление, оказываемое на Владимира Зеленского, может стать для него невыносимым, пишет американский журнал The American Conservative.

«С тех пор как Зеленский стал президентом, он практически ничего не знал, кроме давления, но не становится ли оно невыносимым?» — задается вопросом автор.

По данным издания, глава киевского режима сталкивается с огромным количеством проблем: утрата позиций внутри страны, нарастающее давление со стороны президента США Дональда Трампа и утрата интереса к Украине из-за нападения Вашингтона и Тель-Авива на Иран.

«Более широкая глобальная картина также становится неблагоприятной для Зеленского. Война с Ираном отвлекла внимание, и особенно вооружение и противовоздушную оборону, от Украины. Перехватчики, которые должны были быть отправлены в Украину, сжигаются в небе над Ближним Востоком», — говорится в материале.

При этом постепенное ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне событий в Иране только усиливает позиции России, что ставит Украину в еще более сложную ситуацию, поясняет журнал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте «позитивная для нас».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше