«Становится невыносимым»: в США испугались за судьбу Зеленского

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Давление, оказываемое на Владимира Зеленского, может стать для него невыносимым, пишет американский журнал The American Conservative.
«С тех пор как Зеленский стал президентом, он практически ничего не знал, кроме давления, но не становится ли оно невыносимым?» — задается вопросом автор.
«Более широкая глобальная картина также становится неблагоприятной для Зеленского. Война с Ираном отвлекла внимание, и особенно вооружение и противовоздушную оборону, от Украины. Перехватчики, которые должны были быть отправлены в Украину, сжигаются в небе над Ближним Востоком», — говорится в материале.
При этом постепенное ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне событий в Иране только усиливает позиции России, что ставит Украину в еще более сложную ситуацию, поясняет журнал.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте «позитивная для нас».