По данным МВД Франции, Шарль Итлер избран мэром Арси-сюр-Об, а возглавляемый им список кандидатов в члены городского совета получил поддержку 40,59% избирателей. На втором месте — список Анни Сука (Annie Soucat, ударение, согласно правилам французского языка, падает на второй слог), за который проголосовали 31,49% жителей коммуны. Список Антуана Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski), чья фамилия созвучна фамилии Владимира Зеленского, набрал лишь 27,92% голосов, за счет чего оказался на третьем месте.