Кандидата с фамилией, похожей на «Гитлер», избрали мэром во Франции

Кандидата с фамилией, похожей на «Гитлер», избрали мэром Арси-сюр-Об во Франции.

Источник: © РИА Новости

ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Шарль Итлер (Charles Hittler), чья фамилия созвучна фамилии Адольфа Гитлера, избран мэром коммуны Арси-сюр-Об в Шампани на северо-востоке Франции, согласно результатам второго тура муниципальных выборов, опубликованным министерством внутренних дел Франции.

Газета Figaro писала во вторник, что кандидаты с фамилиями, созвучными фамилиям Адольфа Гитлера и Владимира Зеленского, поборются за кресло мэра коммуны Арси-сюр-Об во втором туре муниципальных выборов во Франции.

По данным МВД Франции, Шарль Итлер избран мэром Арси-сюр-Об, а возглавляемый им список кандидатов в члены городского совета получил поддержку 40,59% избирателей. На втором месте — список Анни Сука (Annie Soucat, ударение, согласно правилам французского языка, падает на второй слог), за который проголосовали 31,49% жителей коммуны. Список Антуана Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski), чья фамилия созвучна фамилии Владимира Зеленского, набрал лишь 27,92% голосов, за счет чего оказался на третьем месте.

В воскресенье во Франции проходил второй тур муниципальных выборов, на которых избирались мэры городов по всей стране, включая Париж.