На запасные аэродромы из-за ограничений в «Пулково» ушли 39 самолетов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. На запасные аэродромы из-за временных ограничений в «Пулково» ушли 39 самолетов, сообщил аэропорт.
«Аэропорт “Пулково” работает в условиях ограничений воздушного пространства около 8 часов. На запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержаны более 2 часов — 34 рейса. Отменено на вылет — 30 рейсов», — говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Сообщается, что ситуация в терминале «Пулково» остается спокойной.
«Дополнительно агенты по гостеприимству “Пулково” раздают воду, мягкие коврики, складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта», — отмечается в сообщении.
Пассажирам отмененных рейсов рекомендовано не оставаться на территории аэропорта. Сообщается, что расписание продолжает корректироваться. «Мы просим следить за информацией о статусе рейсов и в случае задержки или отмены не приезжать в аэропорт заблаговременно», — сообщает аэропорт.