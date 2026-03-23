Уроженец Турции рассказал о службе в спецназе «Ахмат»

РИА Новости: в спецназе «Ахмат» служит уроженец Турции.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 23 мар — РИА Новости. Уроженец Турции с позывным «Турок» рассказал РИА Новости, что решил принять участие в СВО и вступить в ряды спецназа «Ахмат» из-за несогласия с политикой НАТО и гражданского долга.

«Родом из Турции, живу в России, и когда все это началось (СВО — ред.), решил добровольно пойти. Я гражданин Российской Федерации, поэтому и решил как гражданин участвовать, внести свой малый труд. Против НАТО, не нравится мне их политика, поэтому так и решил», — рассказал военнослужащий с позывным «Турок».

Он объяснил, что не был мобилизован и в 2022 году решил пойти на СВО добровольцем.

«Мне дали номер “Ахмата”. Из-за религиозных понятий, то что питаться всё равно как мусульманину», — добавил боец.

«Турок» рассказал, что участвовал в боях за Лисичанск, Попасную, Марьинку и Бахмут, а сейчас защищает белгородское приграничье.

«В Курске первый раз за все это время ранение получил… Есть звезда спецназа “Ахмат”, есть государственная награда “За храбрость” второй степени. И недавно получил ведомственную награду “За отвагу”, — перечислил “Турок”.

Он отметил, что начинал службу медиком в штурмовом подразделении, однако позже заинтересовался БПЛА и стал оператором дронов. В 2023 году он потерял своего командира с позывным «Карлссон».

«Молодой парень, умный, хороший. Много тонкостей насчет БПЛА я узнал. Работаю, продолжаю его работу вместе с его братом», — сказал «Турок».

До СВО он работал в приюте, желание помогать животным сохранил и на службе.

«Многих животных отсюда отправлял в приют, они все пристроены. К сожалению, в этой войне не только люди, но и наши братья меньшие тоже страдают, и я пытаюсь, как могу, в своих силах помочь им тоже», — поделился оператор.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше