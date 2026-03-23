Пападопулос: США хотят восстановить отношения с РФ на ближайшие 75 лет

Вашингтон рассчитывает на новую главу в двустороннем сотрудничестве с Москвой как минимум до конца XXI века. О такой перспективе заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
«Америка наконец-то хотела бы восстановить отношения с Россией и открыть новую главу на следующие 75 лет этого века», — сказал Пападопулос РИА Новости, добавив, что в перспективе компании США могут инвестировать в добычу энергоносителей в РФ.
Пападопулос не исключил, что американский бизнес может войти в капитал «Северного потока» и «Северного потока-2».
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил возможность восстановления отношений между Россией и США, в частности в области экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что такой диалог идет и он продвигается позитивно.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия не утратила интереса к восстановлению торгово-экономических связей с Соединенными Штатами.