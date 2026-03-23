Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пападопулос: США хотят восстановить отношения с РФ на ближайшие 75 лет

Экс-советник Трампа прогнозирует американские инвестиции в добычу энерногосителей в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон рассчитывает на новую главу в двустороннем сотрудничестве с Москвой как минимум до конца XXI века. О такой перспективе заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

«Америка наконец-то хотела бы восстановить отношения с Россией и открыть новую главу на следующие 75 лет этого века», — сказал Пападопулос РИА Новости, добавив, что в перспективе компании США могут инвестировать в добычу энергоносителей в РФ.

Пападопулос не исключил, что американский бизнес может войти в капитал «Северного потока» и «Северного потока-2».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил возможность восстановления отношений между Россией и США, в частности в области экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что такой диалог идет и он продвигается позитивно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия не утратила интереса к восстановлению торгово-экономических связей с Соединенными Штатами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше