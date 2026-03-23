В ЕС забили тревогу из-за состояния Трампа после удара Ирана

Focus: атака на ядерные объекты Ирана показывает беспомощность Трампа.

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Попытка Вашингтона и Тель-Авива атаковать комплекс в Натанзе показывает беспомощность президента США Дональда Трампа в войне с Ираном, пишет немецкий журнал Focus.

«Это еще раз демонстрирует, что Трамп плохо подготовлен к подобному кризису. Вместо того чтобы обсудить с военными дальнейшие действия, он выдвинул ультиматум», — говорится в материале.

Как считает издание, атака на атомный комплекс ​​сопряжена с огромными рисками не только для Ирана, но и для всего региона.

«Трамп не мог придумать ничего более глупого», — иронично отмечает автор.

В прошлую субботу организация по атомной энергии Ирана сообщила, что Израиль и США ударили по ядерному объекту в Натанзе.

Утечек радиоактивных материалов не было, угрозы для населения прилегающих районов нет. Организация назвала удар противоречащим международным нормам ядерной безопасности.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ООН и МАГАТЭ обязаны объективно оценить атаку США и Израиля.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше