В Санкт-Петербурге объявили угрозу БПЛА

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Угроза БПЛА объявлена на территории Санкт-Петербурга, говорится в канале оповещения населения города в мессенджере Мax.
«Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны временные перебои в работе мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112», — говорится в канале для доведения до населения Санкт-Петербурга сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях в мессенджере Мax.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.